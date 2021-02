Comment Google se moque de la CNIL

Le 7 décembre dernier, la CNIL sanctionne Google à hauteur de 100 millions d'euros pour avoir enfreint la législation française sur les cookies :

Sur le moteur de recherche de Google, la CNIL a relevé 3 violations à l'article 82 de la loi Informatique et Libertés (transposition de la directive « ePrivacy ») :

Si Google propose une multitude de services, son moteur de recherche génère toujours la majorité de ses revenus :

Lors du 4ème trimestre 2020, la recherche Google générait 56% de ses revenus. Les sites partenaires, YouTube, Google Play ou Google Cloud représentent une part non négligeable des revenus, mais ils sont beaucoup moins rentables.

La recherche est stratégique pour Google, elle lui a permis d'imposer son capitalisme de surveillance à de multiples domaines :

Nous avons donc :

Quel sera le vainqueur ?

Dans sa sanction, la CNIL relève 2 points :

La CNIL indique que Google a 3 mois pour informer correctement les utilisateurs, sous peine du paiement d'une astreinte de 100.000 euros par jour de retard. Étudions maintenant ce qui se passe à la première visite sur google.fr.

Démarrons notre investigation sur google.fr :

Comme vous pouvez le voir, le bandeau d'information fournit maintenant de l'information relative aux cookies, mais ne permet pas de refuser facilement le dépôt de cookies non essentiels.

Que dit la loi ? Si l'on cite la CNIL, le consentement n'est valide que si la personne exerce un choix réel. En particulier, "l'utilisateur doit pouvoir accepter ou refuser le dépôt et/ou la lecture des cookies avec le même degré de simplicité". Ce n'est clairement pas le cas ici.

Google cesse-t-il de déposer automatiquement des cookies publicitaires dès l’arrivée de l’utilisateur sur la page google.fr comme le déclare la CNIL ? Regardons les requêtes via Charles Proxy :

Comme on le voit, Google dépose le cookie NID dès l'arrivée sur google.fr. À quoi sert ce cookie ? Selon les propres mots de Google :

Google a également indiqué à la CNIL que le cookie NID poursuivait une finalité publicitaire (cf. la délibération, point 99) :

Et pourtant, la CNIL souligne que Google a arrêté cette pratique (point 102) :

Le contrôle de la CNIL a-t-il été correctement effectué ? Toujours est-il que Google continue de violer la loi, cf. le site de la CNIL :

Le bandeau d'information Google nous dit :

Si je clique sur "Plus d'informations", je suis exposé à une nouvelle fenêtre d'information :

Google détaille ici les données personnelles traitées, les finalités, ainsi que les paramètres de confidentialité. Notez toujours les boutons "J'accepte" et "Autres options" : Google ne permet toujours pas de refuser le dépôt de cookies non essentiels.

Là, vous pourriez vous perdre dans le parcours de Google et cliquer sur "Autres options", en espérant tomber "rapidement" sur l'option pour refuser la surveillance publicitaire. Vous découvrirez cet écran :

Là, Google présente plusieurs options :

Que se passe-t-il si vous cliquez sur "Ajustez vos paramètres dès à présent" ? Vous revenez à l'étape précédente ! Mais vous n'étiez pas assez attentif, l'étape contient des liens vers la modification de paramètres :

Le parcours du combattant n'est pas terminé.

Cliquons donc sur "Modifier les paramètres de recherche" :

Décochons donc "L'enregistrement des recherches", puis cliquons sur "Retour" et enfin sur "Modifier les paramètres des annonces" :

Ici, il vous faut décocher "Personnalisation des annonces sur la recherche Google" et "Personnalisation des annonces sur le Web". Avec ces paramètres cochés par défaut, Google se permet de vous surveiller sur les "plus de deux millions de sites Web partenaires de Google pour la diffusion d'annonces".

Lorsque vous décochez "Personnalisation des annonces sur la recherche Google", vous avez droit à une petite surprise supplémentaire :

Êtes-vous vraiment sûr de vous ? Google vous rend la tâche encore un peu plus difficile : vos recherches en disent beaucoup sur vous...

Et lorsque vous cliquez sur "Désactiver", Google affiche un message de toute beauté :

"La prise en compte de cette modification par nos systèmes peut prendre un certain temps."

Google ne doit pas s'attendre à ce que vous réussissiez le chemin d'obstacle ! Même punition si vous cliquez sur le bouton "Désactiver" pour la "Personnalisation des annonces sur le Web" :

Là aussi, on voit que c'est compliqué pour Google :

Si vous voulez installer d'autres cookies "Opt-out", qui ne désactivent que la personnalisation des publicités mais laissent les sociétés de l'adtech vous surveiller, Google vous redirige vers le site de l'industrie publicitaire :

Revenez encore sur le bandeau d'information pour cliquer maintenant sur "Modifier les paramètres YouTube" :

Cette fois-ci, vous êtes dirigé vers le site YouTube, il vous faut encore décocher "Vidéos que vous regardez sur YouTube" et cliquer sur "Effacer l'historique des vidéos regardées":

Puis il vous faut décocher "Vidéos que vous recherchez sur YouTube" et cliquer sur "Effacer l'historique des recherches" :

Et pour couronner ce beau parcours, lorsque vous revenez sur le bandeau d'information, il vous faut cliquer sur "J'accepte" (cela reste le seul moyen de supprimer ce bandeau d'information, même si vous venez de tout refuser) :

Au total, si vous prenez le chemin le plus rapide, il vous faut 17 clics !

Que se passe-t-il pendant ce parcours de "non consentement" ? Si l'on observe les requêtes via Charles :

Google continue d'alimenter ses services publicitaires, dont Google Analytics et Doubleclick.

Suite à ce parcours d'obstacles, consultons le site Lemonde.fr (dopé aux traceurs, cf. "Consentement : le pire de l'expérience utilisateur et de la surveillance avec Lemonde.fr") et filtrons les requêtes sur Google :

Comme vous le voyez, Lemonde.fr aime bien Google.

Manque de chance, Google n'a pas supprimé le cookie NID . En conséquence, de nombreuses requêtes sont envoyées depuis le site Lemonde.fr vers Google avec votre identifiant stocké dans le cookie NID (rappel, c'est un cookie publicitaire). Ainsi, la violation suivante est toujours valable :

La CNIL a sanctionné Google sur des obligations qui préexistaient au RGPD (article 82 de la loi Informatique et Libertés, transposition de la directive « ePrivacy »).

Or depuis le 1er octobre 2020, la CNIL a publié ses lignes directrices modificatives ainsi qu’une recommandation portant sur l’usage de cookies et autres traceurs. La CNIL a demandé aux acteurs de se conformer aux règles ainsi clarifiées, en estimant que cette période d’adaptation ne devrait pas dépasser six mois.

Quelques points clés :

On attend donc avec impatience le 1er avril et la mise en conformité de Google afin de pouvoir refuser sa surveillance en 1 clic (et non en 17 clics)... En réalité, même les obligations antérieures au RGPD sont bafouées :

Google est l'exemple le plus frappant de ce mensonge au consentement, mais le web français est infesté de sites qui bafouent votre vie privée, exemples :

Reste à voir si la CNIL prendra des sanctions dissuasives à partir du 1er avril.

Si l'on se restreint au moteur de recherche Google (l'objet de cet article), vous avez d'autres options comme :

Il est intéressant de lire pourquoi Google fournit ses résultats de recherche à Startpage :

Why does Google let Startpage access their search results? Startpage.com has a contract with Google that allows us to use their official "Syndicated Web Search" feed, so we have to pay them to get those results.